Farmacista preso a pugni e rapinato sotto casa.

TENOVOPicchiato esubito fuorida quattro sconosciuti incappucciati. Una scena di violenza urbana da poliziesco anni ‘70 o da ghetto di periferia metropolitana. Ma quello che è successo l’altra sera ad undi 75 anni non è fiction, è successo per davvero, né è avvenuto in un sobborgo malfamato, perché è capitato in un quartiere residenziale di lusso ditenovo, nel cuore della Brianza. Undi 75 appunto è stato aggredito da almeno quattro banditi. Erano tutti con il passamontagna calato sul volto e i guanti sulle mani, per non essere riconosciuti e non lasciare impronte. Lo hanno atteso nascosti nel buio sulla porta didella sua villa, in un vero e proprio agguato. Il 75enne non si è accorto di nulla, nemmeno è riuscito a scorgere quelle quattro ombre che stavano aspettando proprio lui: quando lo hanno circondato, immobilizzato e poi assalito ormai era tardi anche solo per provare a urlare e chiedere aiuto, perché loro lo hanno zittito tappandogli la bocca.