Stalking sul padre | la polizia arresta 42enne

padre presumibilmente nato per questioni legate al danaro. Ma non si tratta della 'solita' vicenda di dipendenze e conseguente china psicofisica. Nient'affatto: perché in questo caso, maturato all'interno di una blasonata famiglia di Faenza, almeno sin quanto sinora ricostruito dagli inquirenti, i soldi che hanno soffiato sul fuoco delle tensioni sono quelli che il padre aveva fatto arrivare al nipote, suo figlio. Per la procura, una vicenda di Stalking approdata venerdì scorso all'arresto in flagranza differita del diretto interessato, un 42enne manfredo ora difeso dall'avvocato Salvatore Pisani del Foro di Rimini. Del resto l'uomo - secondo gli inquirenti - avrebbe ignorato l'ammonimento impartito dal questore su richiesta del genitore tornando a farsi sentire con decisione.

