C’è tanto bisogno di una ciclabile

"È fondamentale un collegamentotra Casalfiumanese alta e Casalfiumanese bassa, senza doversi spostare da una parte all’altra del paese con la macchina". La nostra lettrice Roberta Zotti mette in luce la problematica degli spostamenti, sottolineando l’assenza di un passaggio pedonale tra i due lati del paese. "Basterebbe anche solo un sentiero percorribile in bicicletta o a piedi – spiega la Zotti –, se qualcuno ha un passeggino e vuole prendersi un gelato giù o andare in farmacia che è a Casalfiumanese bassa e non ha un veicolo non può farlo. Credo perche l’aggiunta di questo passaggio migliorerebbe la vita di tutti".