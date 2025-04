Lanazione.it - La nuova città centrale: "Piazza San Francesco piano pedonalizzazione. Riapriamo i fondi sfitti"

Le mura non sono più una barriera storica che divide i luoghi della, ma fanno parte dellafilosofia della "". Una visione che ingloba e mette in sinergia il centro storico classico con l’area immediatamente a ridosso delle mura. E’ la filosofia dell’assessore Diego Blasi, delega ’pesante’ e rappresentativa al centro storico appunto, e anche simbolo della nouvelle vague dem versione Schlein. Sul cuore dellaci sono molte attese e si giocano anche le carte importanti del mandato della sindaca Bugetti. Problemi in campo, ma anche grandi potenzialità. Desertificazione commerciale e, amalgama da trovare tra esigenze dei residenti e trend consolidato della movida seral-notturna, convivenza multiculturale, valorizzazioendei luoghi storici, futuro del Settembre pratese, questione parcheggi.