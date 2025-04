Quotidiano.net - Israele sull’ambulanza colpita . L’ammissione: "Aveva le luci accese"

di Aldo Baquis Un video recuperato sul terreno dalla Mezzaluna Rossa ed analizzato a fondo dal New York Times mette le forze armate israeliane sotto accusa per la uccisione, avvenuta il 23 marzo a Tel Sultan (Rafah), di otto paramedici palestinesi, di sei membri della difesa civile di Gaza e di un impiegato dell’Onu. Contraddicendo una prima versione delle forze armate (giunta peraltro con giorni di ritardo) il video dimostra in maniera inequivocabile che tre veicoli di soccorsono attivato i lampeggianti quandono raggiunto il luogo di un precedente scontro a fuoco, e che il personale medico era chiaramente distinguibile. Il video, secondo la Mezzaluna Rossa, e’ stato trovato nel cellulare di uno degli uccisi, Rifat Radwan. Per sette minuti si sentono spari continui. Avvertendo che la propria fine era vicina, l’autore ha recitato le ultime preghiere.