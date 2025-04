LIVE Cobolli-Baez ATP Bucarest 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca l’impresa da sfavorito

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'attesissima finale dell'ATP 250 di Bucarest (ROU) che vede opposti l'azzurro Flavio Cobolli e l'argentino Sebastian Baez: i due si giocano il titolo a partire dalle ore 13!Seconda finale nel circuito maggiore per il giovane classe 2002 nato a Firenze, che non si spingeva in semifinale da quella di 10 mesi fa a Ginevra persa con match point contro Casper Ruud. Il romano d'adozione si è spinto ancora più in là e si giocherà il primo titolo della carriera da sfavorito, ma sicuramente con ottime possibilità.Di fronte c'è un giocatore che di titoli ATP sulla terra battuta ne ha già all'attivo sette, tra cui due volte il 500 di Rio de Janeiro.

