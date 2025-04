Ilrestodelcarlino.it - Veleggiata di Porto San Giorgio. Ordinanza della guardia costiera

LadiSanrende noto che oggi dalle ore 10 e fino alle ore 16 il tratto di mare antistante il litorale del comune diSan(FM) sarà interessato dalla regata velica denominata "diSan, barche di altura", organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione diSan, alla quale parteciperanno unità che opereranno all’interno di un campo di gara. Per tale evento ordina Interdizione del campo di gara, secondo le tempistiche riportate e il divieto a: navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità, sia da diche ad uso professionale, ad eccezione delle unità partecipanti alla gara;) praticare la balneazione; effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura. Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute ad assicurare e garantire un idoneo collegamento, con la stessatramite il recapito telefonico al numero 1530 e/o via VHF (canale 16) per le situazioni di emergenza.