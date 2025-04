Pulizia di primavera con presidente e assessore

C'è una grande novità nell'ambito delle Pulizie di primavera che Sistema Ambiente e Comune di Lucca stanno svolgendo sul territorio. Oltre che i mezzi aziendali per il conferimento dei rifiuti, vi sarà un gazebo con dipendenti di Sistema Ambiente, con la presenza straordinaria dell'assessore all'ambiente Cristina Consani e del presidente dell'azienda Sandra Bianchi. Durante la permanenza del gazebo, si potrà ritirare la tessera per il conferimento nelle Ecoisole, i sacchetti gialli ed il bidoncino del vetro, oltre che domandare ogni ed ulteriore chiarimento. Le quattro date scelte sono l'8 e 29 aprile e il 14 e 20 maggio. "Abbiamo scelto questa formula per dare un servizio in più ai cittadini e essere loro vicini fisicamente – commentano Consani e Bianchi – Al termine del ciclo di incontri tireremo le somme e siamo pronte a ripetere l'esperienza anche nel prossimo futuro" In dettaglio possono essere conferiti carta e cartone, plastica, metallo, legno, imballaggi, rifiuti ingombranti, abbigliamento, tubi fluorescenti (neon), frigoriferi, congelatori, lavatrici e lavastoviglie, olii vegetali esausti, medicinali scaduti, pile e batterie esauste, apparecchiature elettriche e elettroniche, cartucce esauste di toner.

