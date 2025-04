Malore fatale nella grotta Muore escursionista di 47 anni Era a un corso per speleologi

anni residente in Altotevere, padre di tre figli, è morto ieri a seguito di un Malore mentre si trovava all’interno della grotta dei Cinque Laghi nel territorio del comune di Piobbico. Il quarantasettenne faceva parte di un gruppo di escursionisti in uscita col Cai di Città di Castello che aveva organizzato un corso introduttivo alla speleologia. Dalle prime sommarie informazioni, sembra che l’uomo abbia accusato un Malore improvviso mentre si trovava all’interno della grotta e si sia poi accasciato al suolo, senza riprendere conoscenza. Si sarebbe trattato di un Malore di natura cardiaca, ma saranno gli ulteriori accertamenti a stabilire le cause del decesso. L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio di ieri dal gruppo di escursionisti anche se le comunicazioni tra l’interno della grotta dei Cinque Laghi e l’esterno sono risultate particolarmente difficoltose. Lanazione.it - Malore fatale nella grotta. Muore escursionista di 47 anni. Era a un corso per speleologi Leggi su Lanazione.it Un uomo di 47residente in Altotevere, padre di tre figli, è morto ieri a seguito di unmentre si trovava all’interno delladei Cinque Laghi nel territorio del comune di Piobbico. Il quarantasettenne faceva parte di un gruppo di escursionisti in uscita col Cai di Città di Castello che aveva organizzato unintroduttivo allaa. Dalle prime sommarie informazioni, sembra che l’uomo abbia accusato unimprovviso mentre si trovava all’interno dellae si sia poi accasciato al suolo, senza riprendere conoscenza. Si sarebbe trattato di undi natura cardiaca, ma saranno gli ulteriori accertamenti a stabilire le cause del decesso. L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio di ieri dal gruppo di escursionisti anche se le comunicazioni tra l’interno delladei Cinque Laghi e l’esterno sono risultate particolarmente difficoltose.

