Vangelo di oggi 6 aprile 2025 | Gv 81-11 | Commento di Papa Francesco

Vangelo del 6 aprile 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal Vangelo di oggi:«Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». Quinta domenica di Quaresima Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 8,1-11 In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli . L'articolo Vangelo di oggi 6 aprile 2025: Gv 8,1-11 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria.

p. Ermes Ronchi – Commento al Vangelo di domenica 6 Aprile 2025. don Andrea Vena – Commento al Vangelo di domenica 6 Aprile 2025. La normalità di Gesù è la scelta più straordinaria di Dio per incontrarci. don Tommaso Mazzucchi: Commento al Vangelo di domenica 6 Aprile 2025 per bambini e ragazzi. Dario Reda – Commento al Vangelo di domenica 6 Aprile 2025 per ragazzi. p. Enzo Fortunato – Commento al Vangelo del 6 Aprile 2025. Ne parlano su altre fonti

S. Messa domenica 06 aprile. I canti della liturgia/28. Vangelo GV 11,1-53. 5^ di Quaresima - Lazzaro - Con la rubrica “La S. Messa della Domenica”, nata in collaborazione con Maurizio (clicca QUI per saperne di più), proponiamo i canti che verranno eseguiti nel corso della cerimonia In quel ... (merateonline.it)

