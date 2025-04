LIVE F1 GP Giappone 2025 in DIRETTA | la pista si è asciugata dopo la pioggia Tra poco si parte

DIRETTA LIVE6.49 In alcuni tratti della pista ci sono delle chiazze umide. Sono condizioni che Verstappen adora. Sa fare la differenza.6.48 La McLaren è superiore alla Red Bull come macchina. Ma Verstappen è un pilota di gran lunga migliore rispetto a Norris e Piastri. Sarà una sfida molto appassionante, anche concettuale.6.46 Vasseur a SkySport: "Il passo sulla distanza è sempre stato buono in questa stagione". Siamo sinceri: non ce n'eravamo accorti. Forse siamo stati disattenti?6.45 La griglia di partenza:1 Max Verstappen (Red Bull Racing) Q32 Lando Norris (McLaren) Q33 Oscar Piastri (McLaren) Q34 Charles Leclerc (Ferrari) Q35 George Russell (Mercedes) Q36 Kimi Antonelli (Mercedes) Q37 Isack Hadjar (Racing Bulls) Q38 Lewis Hamilton (Ferrari) Q39 Alexander Albon (Williams) Q310 OLIVEr Bearman (Haas F1 Team) Q311 Pierre Gasly (Alpine) Q212 Fernando Alonso (Aston Martin) Q213 Liam Lawson (Racing Bulls) Q214 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Q215 Carlos Sainz (Williams) Q2, penalizzato di tre posizioni per impeding ai danni di Hamilton16 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Q117 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Q118 Esteban Ocon (Haas F1 Team) Q119 Jack Doohan (Alpine) Q120 Lance Stroll (Aston Martin) Q16.

