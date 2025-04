Ilgiorno.it - Il Mediterraneo bacino di culture. La notte speciale del liceo Galilei

Interamente dedicata alil "mare nostrum" come lo chiamavano gli antichi romani la serata che gli studenti delClassicodi Legnano hanno organizzato in occasione dell’undicesima edizione dellaNazionale delClassico. Il mare tra le due terre crocevia die di popoli che ha ispirato i grandi scrittori del passato si trasforma nostro malgrado, nel teatro dove si consumano inumane tragedie della disperazione. I giovani della scuola di viale Gorizia hanno portato attraverso la drammatizzazione teatrale, il canto e la musica, il loro messaggio culturale e sociale raccontando tra le altre la storia di Enea fuggito da Troia incendiata e migrante "ante litteram" a causa della guerra. Un mare sulle cui sponde si sono sviluppate. Un mare che oggi è costellato di cadaveri di disperati che fuggono dalle carneficine del loro paese per trovare pace e serenità in un paese raggiunto affrontando tra mille rischi le acque del