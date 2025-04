McTominay torna protagonista | Conte si affida al suo Salvatore contro il Bologna

Come raccontato da Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, quando c'è una partita che conta è impossibile non trovare in campo Scott McTominay. Salvo imprevisti, ovviamente, come l'attacco influenzale che lo ha estromesso a sorpresa dalla sfida contro il Maradona la scorsa settimana.

Domani al Dall'Ara, però, McT sarà regolarmente titolare, pronto a rispettare il "teorema" di Sir Alex Ferguson, l'uomo che l'ha scoperto e lanciato ai tempi del Manchester United: partita decisiva, McTominay in campo.

Conte non ha mai avuto dubbi: ogni volta che ha potuto, lo ha schierato, facendone una pedina chiave nel suo sistema. Con sei gol in campionato, McTominay è a un passo dal suo record personale nei principali campionati europei.

