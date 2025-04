La magia di Aladdin e Jasmine Un musical fra amore e magia

amore. La leggenda di una lampada dei desideri, scomparsa millenni fa, un giovane ladruncolo e una principessa di cui conquistare il cuore dopo essere scampato a pericoli e intrighi. Ma anche il mix di poesia e comicità con cui uno strano attore, mimo e clown racconta il suo mondo, in bilico tra sogno e realtà, attraverso le bolle di sapone. Il teatro per ragazzi e famiglie protagonista oggi in Brianza con due spettacoli. A Lissone alle 16, sul palco di Palazzo Terragni, in piazza Libertà, gli attori della Compagnia Teatro Instabile daranno vita al musical "Aladin Don Dan", storia di una lampada dei desideri che contiene due geni potentissimi, del ladruncolo Aladin e del gran Visir Jafar, impegnati in una corsa pericolosa per ottenere quel prezioso oggetto.

