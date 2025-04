Ilrestodelcarlino.it - Convenzioni con negozi e hotel: "Accordi con Marche e Umbria"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo mesi di confronti è arrivato al traguardo il progetto "Creare Valore", voluto dall’associazione Viviamo Civitanova e che mira a dare impulso allo sviluppo del turismo cittadino con iniziative promozionali dirette al territorio marchigiano e umbro. "È stato un lavoro di squadra che ha visto protagonista il direttivo di Viviamo Civitanova e che ha valorizzato le sue competenze individuali per generare risultati collettivi" spiega la presidentessa dell’associazione Manola Gironacci. L’obiettivo è "creare ricchezza attraverso l’accoglienza – dice –. Abbiamo messo a disposizione le nostre capacità e conoscenze, costruendo una rete solidale tra le regioni. Un modello virtuoso che ha fatto incontrare domanda e offerta in modo semplice, spontaneo e senza costi, generando vantaggi concreti per tutti".