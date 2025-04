Bergamonews.it - Atalanta, c’è una Champions da blindare: contro la Lazio è uno snodo decisivo

Bergamo. Ripartire. Non può che essere questo l’imperativo dell’, reduce da due sconfitte consecutive in campionato,Inter e Fiorentina, che hanno di fatto smorzato in maniera quasi irreversibile i sogni e le ambizioni Scudetto. La Dea, infatti, ha conservato il terzo posto in classifica ma è scivolata a dieci punti di distacco dalla vetta del torneo – seppur con una gara in meno rispetto all’Inter – e a otto giornate dal termine, il gap sembra piuttosto complicato da colmare.Si è ridotto sensibilmente, invece, il margine che la formazione nerazzurra aveva messo tra sé e le inseguitrici aspiranti ad un posto nella prossimaLeague. I connotati della classifica, infatti, sono stati riscritti nel corso delle ultime settimane e ora la squadra di Gian Piero Gasperini è chiamata a monitorare con estrema attenzione ciò che sta succedendo alle sue spalle.