Iodonna.it - In occasione del Carbonara Day i pastai lanciano la challenge #FormatoCarbonara. Ma quale tra spaghetti, rigatoni e penne è il più digeribile? Risponde la nutrizionista

Leggi su Iodonna.it

Laè senza dubbio uno dei primi della tradizioni più amati. La ricetta è semplice eppure non facile da realizzare. Pasta, guanciale, uovo, pecorino romano e pepe nero, cinque ingredienti che la rendono unica eppure imitata in tutto il mondo. IndelDay che ricorre il 6 aprile, scopriamo con latutti i segreti per prepararla a prova di dieta e facilmenteDay a Roma, i ristoranti in cui provarla (anche in versione vegan) X Leggi anche ›Day: i consigli dello chef e dellaper prepararla a regola d’arte Gliil formato preferitoLaha mille volti, ma in tutte le diverse declinazioni pasta e uova sono onnipresenti.