Dove vedere Conegliano-Novara oggi in tv A1 volley femminile | orario gara-3 semifinale programma streaming

oggi domenica 6 aprile (ore 15.20) si gioca Conegliano-Novara, gara-3 della semifinale dei playoff scudetto di volley femminile. La serie al meglio delle cinque partite è in perfetta parità (1-1), dunque chi vincerà questo incontro si porterà in vantaggio e nella gara-4 di mercoledì 9 aprile avrà la possibilità di chiudere i conti. Si torna in campo dopo la vibrante partita di settimana scorsa, vinta dalle piemontesi con un roboante 3-0.LA DIRETTA LIVE DI Conegliano-Novara DI volley femminile DALLE 15.20Dopo il successo della corazzata veneta con il massimo scarto in gara-1 sembrava che non ci fossero possibilità per le Zanzare, che invece hanno confezionato una grandissima impresa di fronte al proprio pubblico e hanno inflitto la prima sconfitta alle Pantere dopo 50 successi consecutivi. Oasport.it - Dove vedere Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile: orario gara-3 semifinale, programma, streaming Leggi su Oasport.it domenica 6 aprile (ore 15.20) si gioca-3 delladei playoff scudetto di. La serie al meglio delle cinque partite è in perfetta parità (1-1), dunque chi vincerà questo incontro si porterà in vantaggio e nella-4 di mercoledì 9 aprile avrà la possibilità di chiudere i conti. Si torna in campo dopo la vibrante partita di settimana scorsa, vinta dalle piemontesi con un roboante 3-0.LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 15.20Dopo il successo della corazzata veneta con il massimo scarto in-1 sembrava che non ci fossero possibilità per le Zanzare, che invece hanno confezionato una grandissima impresa di fronte al proprio pubblico e hanno inflitto la prima sconfitta alle Pantere dopo 50 successi consecutivi.

