"Studio le meduse. Sono termometri dell’ambiente".

IMOLA (Bologna) Quel bambino che al mare spiegava ai suoi coetanei "come toccare lesenza pungersi" ora s’è fatto grande ed è diventato Alfiere della Repubblica. Passavano così le estati di Riccardo Folli Ruani, 14 anni, imolese e una passione per spugne e. Un giovanissimo, scelto da Mattarella per l’esempio e la dedizione alla causa ambientale. Ma soprattutto una persona dalle idee chiare, con la voglia di informarsi. Chiamano dalla Presidenza della Repubblica e annunciano che incontrerà Mattarella, che si prova? "Onestamente credevo fosse uno scherzo telefonico. Dopo l’incredulità è arrivata l’emozione, molto forte". Spugne e, perché e come è nata la passione? "Ho visto leper la prima volta sulla riviera romagnola quando avevo 7 anni. Mi hanno subito affascinato, soprattutto la loro consistenza: da lì ho iniziato a leggere e a informarmi.