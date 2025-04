Ilgiorno.it - Fabio Contento, "faremo la festa del judo per Libero Galimberti"

Ritorno al passato, al “suo“ passato. Perché, 80 anni da compiere il 25 aprile, per il suo compleanno ha deciso di tornare a calcare il “tatami“ delloClub Ronin. L’appuntamento con ladi compleanno è fissato a sabato 10 maggio. La società di via Savonarola fu appunto fondata da: l’inaugurazione avvenne il 15 febbraio 1972.ka di livello internazionale (fu terzo ai Giochi del Mediterraneo nel 1970, settimo ai mondiali nel 1971), riuscì a portare gli atleti della palestra monzese a competere per i traguardi più ambiti. Donata Burgatta e Diego Brambilla parteciparono nel 1996 alle Olimpiadi di Atlanta. Il Ronin, tra il 1985 e il 1994, si piazzò per otto volte in terza posizione ai campionati di italiani dia squadre. Un’impresa notevole, compiuta in un settore tradizionalmente dominato dalle società composte da militari.