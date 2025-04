Ilgiorno.it - Vernice anti smog in 36 aule

Colore, solidarietà e partecipazione alla scuola primaria Leonardo Da Vinci grazie al progetto “Il Bosco Invisibile“ promosso dall’associazione dei Genitori “Amici della Leonardo” e realizzato in collaborazione con l’associazione We Are Urban! Milano, presieduta da Andrea Amato, che lo ha già portato a termine in 14 scuole. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria e degli ambienti ridipingendo tutte le 36in uso nell’istituto con “Airlite“, una speciale pittura che purifica l’aria, elimina muffe e batteri e migliora la vivibilità quotidiana. Al lavoro oltre 200 genitori e volontari, decisi a regalare – nei primi due weekend di aprile – tempo, energie, braccia e buona volontà per dipingere la scuola che accoglie 700 bambini, polo storico di Città Studi con i suoi oltre 90 anni di storia.