Alpini nel salotto buono. Tanti primi cittadini ma mancava il pubblico delle grandi occasioni

SONDRIO"Amici miei, sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei". E così è stato ieri: non solo l’hanno cantata, ma numerosidi tutta Lombardia "sempre pronti a dar la mano" hanno raggiunto "da vicino e da lontano" Sondrio, capoluogo scelto quest’anno per celebrare la "Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli", voluta dal Consiglio regionale della Lombardia nel 2020. Una celebrazione posticipata, visto che la Giornata è quella del 2 aprile, data nella quale cinque anni fa a Bergamo, in Fiera, fu inaugurato l’ospedale realizzato in tempi record in piena emergenza Covid proprio dalle Penne Nere. Anche in quei giorni altamente drammatici la loro disponibilità fu totale e imporssima ed è per questo che la Regione ha stabilito di eternare la riconoscenza nei loro confronti con una giornata speciale e dedicata.