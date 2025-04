Ilrestodelcarlino.it - Scoprendo Panzini nella sua Casa Rossa

Una domenica all’insegna della storia di un territorio e del suo personaggio simbolo. Anche oggi, come ieri, dalle 15 alle 18, torna l’apertura straordinaria e gratuita delladi Alfredo, storica dimora estiva dello scrittore, nel cuore di Bellaria. L’iniziativa rientra nelle Giornate internazionali delle case museo dei personaggi illustri, con cui l’Amministrazione comunale partecipa a un evento culturale di respiro europeo. Laè una delle 142 strutture italiane coinvolte, aderenti all’invito dell’Associazione nazionale case della memoria. Quest’anno l’evento, giunto alla sua quarta edizione, si arricchisce della partecipazione di realtà estere, grazie alla collaborazione con Icom International e altri prestigiosi comitati museali. Alle ore 16 è prevista una visita guidata dal titolo ‘Alfredo e la’, un viaggio tra storie e aneddoti che hanno animato la dimora, un tempo crocevia culturale per artisti come Moretti, Serra e De Pisis.