Quotidiano.net - Dazi "Stop al patto di stabilità"

Di buono, almeno, c’è che il sabato e la domenica le Borse sono chiuse. Un weekend di decompressione dopo la tempesta deiche ha fatto crollare Piazza Affari come ai tempi dell’attentato alle Torri Gemelle, o come ai tempi del Covid. Ecco, il Covid. A rievocarlo ci ha pensato ieri il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, pur invitando a non farsi prendere dal panico e ribadendo che "l’approccio del governo è pragmatico e razionale, è rischiosa una politica di contro". Ma che cosa c’entra il Covid? Giorgetti, prima di prendersi in serata la scena al congresso della Lega a Firenze, in mattinata recita il mantra del "sangue freddo" davanti a una platea per niente casuale. È al forum di Cernobbio, con il gotha dell’imprenditoria italiana che daiè preoccupata eccome. Mette le mani avanti e ammette che si tratta di una "provocazione", ma la proposta è chiara: "Gli aiuti per i settori e le imprese danneggiate da questa situazione comportano interventi di tipo economico-finanziario a carico del bilancio dello Stato ma se ciò è vero, questo deve essere consentito dalle regole europee".