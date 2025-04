A che ora Cobolli-Baez oggi in tv Finale ATP Bucarest 2025 | programma e streaming

Flavioha travolto Damir Dzumhur con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-0 e si è così qualificato alladel torneo ATP 250 di. Il tennista italiano ha giganteggiato sulla terra rossa della capitale rumena, imponendosi di forza contro l’insidioso bosniaco e meritandosi così il diritto di fronteggiare l’argentino Sebastiannell’atto conclusivo. L’appuntamento è per domenica 6 aprile (ore 13.00), il nostro portacolori sarà atteso da un incrocio particolarmente impegnativo contro un avversario in ottima forma e capace di rifilare un doppio 6-2 all’ungherese Marton Fucsovics.LA DIRETTA LIVE DIDALLE 13.00Flavioha rialzato la testa dopo aver faticato nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, rendendosi protagonista di un buon cammino durante il quale ha regolato il francese Richard Gasquet e l’austriaco Filip Misolic prima dell’affermazione odierna.

