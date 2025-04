Due fratelli speronano i militari In auto avevano attrezzi da scasso

Quandointercettato quell’rubata,intimato l’alt al conducente che, di tutta risposta, aveva spinto il piede sull’acceleratore dando il via ad una rocambolesca fuga terminata solo quando i carabinierisperonato la vettura e catturato i due malviventi che si trovavano a bordo del mezzo. Una scorribanda che è costata cara a due napoletani, rispettivamente di 37 e 32 anni che sono finiti davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto abusivo diatti allo. A conclusione del processo il 37enne, che si trovava alla guida della vettura, è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione, mentre al più giovane dei due malviventi è stata inflitta una pena di due anni e otto mesi.

