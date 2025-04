Lanazione.it - "Siamo tornati dopo trenta anni. Prima Vasco e Fosca, ora tocca a noi"

di Laura ValdesiSIENA"Qui ci sono cresciuto, avevo 18 mesi quando i nostri genitori avviarono l’attività. Mio fratello Giinvece c’è nato perché è classe 1970", racconta Alessandro Vitti. Fra una scatola da spostare, le ultime cose da mettere a posto e i regali che arrivano da amici e conoscenti per la ’ripartenza’. "Quando iniziammo con, che è scomparso nel dicembre 2023,63insieme, si chiamava Ristorante-rosticceria Vitti", spiega nonnasenza riuscire a trattenere la commozione. Novantaportati splendidamente, insieme al marito aveva condotto l’attività di famiglia. "Che adesso, adi distanza rinasce ma si chiamerà – mostra l’insegna Alessandro – ’Dal Vitti’. La porteremo avanti io e mio fratello con i nostri figli". "Abbiamo fatto tutto questo per i ragazzi ma ci piace rimettersi in gioco seppure grandicelli.