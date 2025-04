Ilgiorno.it - Porto abusivo di arma: giovane denunciato

Leggi su Ilgiorno.it

"Venite a controllare: c’è un gruppetto di ragazzi che gira con una pistola". L’allarme è scattato venerdì sera intorno alle 21 a Casalbuttano (Cremona), quando una persona del paese ha notato l’nelle mani di un ragazzo di questo gruppetto. In breve una pattuglia di carabinieri è arrivata sul posto, alla periferia del paese e ha subito individuato le persone indicate dal testimone. Ha anche notato ilche avrebbe mostrato la pistola, l’ha identificato e poi l’ha perquisito, trovandolo in possesso di una pistola giocattolo ad aria compressa priva del tappo rosso che contraddistingue le armi giocattolo. La pistola, perfettamente identica a una Beretta, è stata sequestrata e il ragazzo, portato in caserma, è stato identificato e quindiperdi. Poi lasciato libero.