Napolipiu.com - Bologna-Napoli: tridente confermato per Conte, Dallinga favorito nei rossoblù. Le probabili formazioni

Leggi su Napolipiu.com

pernei. Le">Domenica al “Dall’Ara” andrà in scena uncarico di significati. Come raccontato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, ilsi presenta alla sfida con la possibilità di accorciare il distacco dall’Inter, reduce dal pareggio di Parma. Una chance inaspettata che potrebbe rilanciare con forza la corsa scudetto degli azzurri., però, dovrà seguire la gara dalla tribuna, a causa della squalifica: in panchina andrà il vice Stellini.Dal punto di vista tattico, dopo il buon esperimento contro il Milan, ilconfermerà il 4-3-3: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera in difesa; in mezzo Lobotka sarà il regista, con McTominay e ilGilmour (ballottaggio con Anguissa) ai lati.