San Giuliano in arrivo una super piscina

Espropriata alla curatela della società Genia e diventata di proprietà del Comune, l’area dell’ex maneggio di via Risorgimento è stata concessa in diritto dificie, per 33 anni, al raggruppamento temporaneo d’imprese che vi realizzerà una nuova. Compie dunque un ulteriore passo avanti il programma del centro natatorio, ambizioso piano nato da una partnership pubblico-privato, che entro il 2027 doterà Sandi unamoderna e funzionale. Col progetto esecutivo già pronto, l’inizio dei lavori è previsto per il prossimo mese di maggio. "Siamo ormai alle battute finali di un percorso articolato e non privo di ostacoli – osserva il sindaco Marco Segala –, ma che abbiamo affrontato con determinazione e senso di responsabilità, consapevoli dell’importanza di quest’opera per la nostra città.