Ilgiorno.it - Anziana truffata dalla “fattucchiera“: banda fermata grazie ai postini

Leggi su Ilgiorno.it

I primi a insospettirsi sono stati gli operatori di un ufficio postale notando il "comportamento anomalo" di una correntista, un’signora, la quale aveva prelevato parecchi soldi a distanza ravvicinata. Da qui la segnalazione alla polizia di Stato e l’avvio delle indagini, diretteDirezione distrettuale antimafia di Milano, durate più di un anno. Risultato: tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e sette decreti di perquisizione a carico di una rete di soggetti accusati di truffa in concorso. Tutto è partito quando il personale di Poste Italiane ha segnalato l’episodio al Centro operativo per la Sicurezza cibernetica “Lombardia”. E, con le ordinanze, è stato smantellato un gruppo criminale composto perlopiù dai familiari di una sedicente cartomante. La, stando alle indagini, facendo leva sulla grave malattia della figlia dell’, aveva indotto la signora a versare ingenti somme di denaro per "far fronte alle cure mediche"; parte dei soldi confluiva su più conti correnti, alcuni dei quali intestati anche ai parenti della stessa.