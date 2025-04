Altra spaccata Il negoziante ironizza sul furto

spaccata alla gelateria di via Volta, il titolare denuncia il furto con un video ironico e un cartello multilingue altrettanto ironico. La gelateria Ambrogino di via Volta è stata nuovamente presa di mira da ignoti, che hanno sfondato la vetrata d'ingresso, causando danni importanti. A denunciare l'accaduto è stato il titolare, Claudio Caputo, con un post pubblicato su Facebook. Nel video si vede lo stesso Caputo intento a pulire quella che sarebbe la porta a vetri del negozio. Solo osservando meglio si scopre che il vetro non c'è più: è stato completamente distrutto durante la spaccata. Un dettaglio evidente quando il commerciante attraversa la soglia, passando dove prima c'era il cristallo infranto. Il post è accompagnato da parole amare ma non rassegnate: "Ragazzi, se proprio non volete pagarlo il gelato, ve lo offro.

