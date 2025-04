Como aggressione al Pronto soccorso

Como sono stati costretti ad azionare il pulsante rosso collegato con la questura cittadina e far scattare l'emergenza per scampare dall'aggressione di un uomo che stava seminando il panico. L'accompagnatore prima ha aggredito il fratello ricoverato e poi se l'è presa con l'addetto alla vigilanza preso a pugni.

