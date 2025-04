Lanazione.it - Street food protagonista. Oggi è l’ultimo giorno

PRATOForse solo nella città più multietnica d’Italia poteva capitare che il centro storico si trasformasse in un villaggio globale, dove accanto al Canto della Bistecca a tagliare barba e capelli ci pensa il parrucchiere Annur. A due passi la fissità luminosa del pulpito di Donatello. E dietro l’angolo, a un soffio appena, il mondo che negli anni ha piantato piedi e progetti al posto delle vecchie botteghe pratesi. Minimarket, macellerie halal, kebabbari, negozi di telefonia bengalesi fioriti, nutriti, incastonati nella pancia di una città che ha perso un po’ della sua anima. O magari ne ha trovato soltanto una nuova. Sicuramente più complicata: impone sfide legate al decoro urbano, alla sicurezza e all’integrazione. Queste sfide, chi abita in centro, le vive quotidianamente. Come Francesco Tognocchi, che ha casa a due passi da piazza Duomo, in via Pier Cironi.