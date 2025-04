Ilrestodelcarlino.it - Museo del modellismo, rivive il mito di Baracca. La lezione di Antonellini

La primavera vede l’apertura della stagione degli eventi culturali organizzati daldelstorico ’Leonello Cinelli’, con la conferenza di Maurosu Francesco. L’evento si terrà oggi, alle 10, a Voghiera nella sala polivalente del centro civico, in viale Bruno Buozzi, 17. Ai primordi dell’aviazione molti piloti provenivano dai ranghi della cavalleria e Francescolo volle sempre ricordare, ornando la fusoliera dei suoi velivoli con il cavallino rampante, lo stesso simbolo ripreso anni dopo la morte del pilota nel 1918 dalla scuderia Ferrari. Mauro, divulgatore appassionato ed esperto die dell’aviazione della Prima Guerra Mondiale, italiana e austriaca, intratterrà gli ospiti parlando della vita del più grande asso degli aerei caccia italiani di quel periodo, dei suoi trascorsi come atleta di equitazione e della tecnica aeronautica che era diffusa in quell’epoca.