Sotto il sole di Rimini Bagni e pranzi al mare | Ristoranti presi d’assalto Sarà un’ottima Pasqua

Ristoranti aperti in spiaggia, dalla zona di Marina centro a Miramare. Non pochi, considerando che siamo solo all'inizio di aprile. "Il bel tempo di questi ultimi giorni ha spinto alcuni ad anticipare l'inizio della stagione – dice Marco Mauri, presidente del consorzio dei Ristoranti e bar di spiaggia di Confesercenti – Dalla prossima settimana altri apriranno. E a Pasqua avremo quasi tutti i locali di spiaggia già pronti, fatta qualche eccezione nella zona di Rimini sud". Non soltanto in spiaggia: sono già aperti o stanno per aprire anche diversi locali sul lungomare, tra i quali il Barrumba che ha inaugurato il 2 aprile.

