Ilgiorno.it - La Resistenza suona il rock. I Modena City Ramblers

Leggi su Ilgiorno.it

Ilaccenderà l’aprile monzese – mese dedicato all’80° anniversario dalla Liberazione dal nazi-fascismo –, con un concerto gratuito dei. La band “combat folk“, icona trentennale del-punk italiano, si esibirà domenica 27 aprile alle 21.30 nella rinnovata piazza Cambiaghi. Promessa mantenuta dall’amministrazione, che aveva comunicato l’intenzione di tornare a valorizzare la piazza per concerti all’aperto di media entità. Il live fa parte della rassegna che la Giunta ha dedicato allaper tutto il mese di aprile. Anche per questo da qualche giorno un apposito stendardo è collocato sulla facciata del palazzo comunale, commemorando l’importante ricorrenza. Per iè un momento topico della propria carriera. La tappa monzese seguirà a concerti a bigliettazione che il gruppo ha in programma a Cesena e Livorno.