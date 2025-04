Ilgiorno.it - Il fuoco digitale dopo l’invasione dell’Ucraina

Leggi su Ilgiorno.it

Fu una primavera horribilis, quella del 2022, per gli attacchi hacker alla sanità lombarda. Intensificatisi probabilmente non a caso a ridosso delrussae della reazione dei Paesi Ue nei confronti del regime di Putin, se si pensa alla madrelingua del gruppo Vice Society che ha attaccato l’Asst Fatebenefratelli-Sacco, sicuramente non a caso di notte e in un giorno festivo. Come gli hacker che avevano dato l’assalto all’Asst di Lecco a cavallo del Capodanno 2022. E una manciata di giorni, il 5 maggio 2022, un gruppo di cybercriminali mise sotto ricatto l’Ats dell’Insubria, divulgando in Rete i dati di ottocento disabili. Ma i “colpi“ alle infrastrutture informatiche del servizio sanitario regionale non si esaurirono certo in quel 2022: a giugno dell’anno scorso l’Asst Rhodense ha subito un assalto anche peggiore di quello toccato due anni e un mese prima alla Fatebene-Sacco.