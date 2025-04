Ospedale Malpensa In 23 pronti a progettarlo | Adeguati i posti letto

Ospedale della Malpensa, il nuovo polo sanitario di Busto Arsizio – Gallarate che sorgerà su un’area nel rione bustese di Beata Giuliana: sono 23 i candidati al concorso di progettazione indetto da Aria, la società regionale per le gare e le infrastrutture, il bando si è chiuso il 20 marzo. A dare l’annuncio la direzione di Asst Valle Olona, ora le proposte saranno valutate dall’apposita commissione, che selezionerà le cinque migliori per ammetterle alla seconda fase della procedura. Va avanti dunque l’iter verso il nuovo Ospedale, progetto che comunque continua ad alimentare polemiche sul numero dei posti previsti, con i dubbi sollevati dal Comitato per il diritto alla salute del Varesotto riguardo a un’ulteriore riduzione, a cui ha replicato la direzione generale di Asst Valle Olona confermando nei giorni scorsi i 773 indicati nell’accordo di programma "un numero coerente e proporzionato alle esigenze del territorio". Ilgiorno.it - Ospedale Malpensa. In 23 pronti a progettarlo: "Adeguati i posti letto" Leggi su Ilgiorno.it Procede il percorso verso il Grandedella, il nuovo polo sanitario di Busto Arsizio – Gallarate che sorgerà su un’area nel rione bustese di Beata Giuliana: sono 23 i candidati al concorso di progettazione indetto da Aria, la società regionale per le gare e le infrastrutture, il bando si è chiuso il 20 marzo. A dare l’annuncio la direzione di Asst Valle Olona, ora le proposte saranno valutate dall’apposita commissione, che selezionerà le cinque migliori per ammetterle alla seconda fase della procedura. Va avanti dunque l’iter verso il nuovo, progetto che comunque continua ad alimentare polemiche sul numero deiprevisti, con i dubbi sollevati dal Comitato per il diritto alla salute del Varesotto riguardo a un’ulteriore riduzione, a cui ha replicato la direzione generale di Asst Valle Olona confermando nei giorni scorsi i 773 indicati nell’accordo di programma "un numero coerente e proporzionato alle esigenze del territorio".

