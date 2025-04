Ilgiorno.it - Cade nei boschi. È gravissimo

Una giovane di 31 anni è caduto da un muretto di un metro e mezzo. Ha picchiato la testa e riportato diversi traumi nella caduta. È stato ricoverato in ospedale a Lecco in prognosi riservata. L’infortunio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in una vigna di Bellano, in una zona di collina impervia di difficilmente accessibile, in mezzo ai. Lo hanno soccorso e recuperato i soccorritori dell’eliambulanza di Milano, con medico e infermiere di equipaggio a bordo. Sono stati mobilitati anche i tecnici volontari del Soccorso alpino della squadra di Dervio pronti a intervenire di supporto. Il 31enne è stato trasferito e ricoverato all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non risulta in pericolo di vita, ma la prognosi resta comunque riservata.