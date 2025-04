Il Pd è per la ferrovia? Voti il nostro piano

ferroviarie. Invoca un collegamento Urbino-Fabriano per intercettare la direttrice veloce verso Roma, compiacendosi della riapertura della linea Pergola-Fabriano ottenuta, piccolo dettaglio che trascura, grazie alla determinazione dalla Giunta Acquaroli. Dov’era quando nessuno nel suo partito mosse un dito per riattivarla dopo la chiusura nel 2013? Una bella inversione rispetto a quanto dichiarava nell’aprile del 2022, di non perdere tempo in “chiacchiere nostalgiche su treni che non torneranno mai più“. I treni ritorneranno e grazie alla riattivazione turistica da noi voluta, una mossa che ha determinato la realizzazione di una serie di interventi tecnici e tecnologici per ammodernare la linea tra Pergola e Fabriano, propedeutica alla riapertura della linea a fini commerciali per il trasporto pubblico locale. Ilrestodelcarlino.it - "Il Pd è per la ferrovia? Voti il nostro piano" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sarà la frizzante aria di primavera, ma finalmente anche Ricci si sveglia dal lungo letargo, suo e del Pd, sulle infrastrutturerie. Invoca un collegamento Urbino-Fabriano per intercettare la direttrice veloce verso Roma, compiacendosi della riapertura della linea Pergola-Fabriano ottenuta, piccolo dettaglio che trascura, grazie alla determinazione dalla Giunta Acquaroli. Dov’era quando nessuno nel suo partito mosse un dito per riattivarla dopo la chiusura nel 2013? Una bella inversione rispetto a quanto dichiarava nell’aprile del 2022, di non perdere tempo in “chiacchiere nostalgiche su treni che non torneranno mai più“. I treni ritorneranno e grazie alla riattivazione turistica da noi voluta, una mossa che ha determinato la realizzazione di una serie di interventi tecnici e tecnologici per ammodernare la linea tra Pergola e Fabriano, propedeutica alla riapertura della linea a fini commerciali per il trasporto pubblico locale.

Ferrovia Valle Caudina, Matera: "Eav e Pd prendono in giro i cittadini" - Poi una stoccata anche contro il Pd sannita "che, dopo non aver preso le distanze dalle offese personali della sua sezione caudina che annunciava la riapertura della ferrovia Eav come risultato ... (msn.com)

Ferrovia Valle Caudina, Matera: “Eav e Pd prendono in giro i cittadini. E Mastella resta a guardare” - Ancor più vacuo è l’atteggiamento del Pd sannita che, dopo non aver preso le distanze dalle offese personali della sua sezione caudina che annunciava la riapertura della ferrovia Eav come ... (ntr24.tv)

Primarie Pd, i voti nei circoli: Bonaccini al 54,35%, Schlein si ferma al 33,7%. I risultati in Italia e in Emilia Romagna - I numeri Stefano Bonaccini al 54,35% (68.950 voti), Elly Schlein al ... importante fondamentale per il nostro percorso di rigenerazione". Il segretario del Pd emiliano-romagnolo, quindi, rivolge ... (ilrestodelcarlino.it)