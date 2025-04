Ilgiorno.it - Rubano Rolex e s’imbarcano. All’atterraggio a Brindisi trovano i poliziotti ad attenderli

Il furto è avvenuto a Malpensa, i due responsabili sono stati fermati a. L’episodio risale allo scorso 23 marzo, quando una passeggera in partenza dall’aeroporto con destinazione Israele ha lasciato involontariamente il proprio orologio di marcaall’interno della vaschetta ai filtri di sicurezza. Accortasi della dimenticanza è tornata a cercarlo, segnalando agli operatori aeroportuali lo smarrimento: ma dell’orologio non c’era più traccia. La donna ha quindi sporto querela per furto. Gli investigatori della Polizia di frontiera hanno visionato le immagini delle telecamere di sicurezza, che hanno ripreso una coppia che si impossessava dell’orologio. Utilizzando le informazioni contenute nelle banche dati relative ai controlli passeggeri gli agenti sono riusciti a risalire agli autori del furto, una coppia di italiani di 38 e 32 anni, nel frattempo saliti su un volo per