Ilgiorno.it - L’ex Anagrafe darà spazio al punto Afol

Leggi su Ilgiorno.it

"Porteremo ad Abbiategrasso undi servizi importanti perché hanno a che fare con il tema del lavoro, fondamentale per la nostra comunità e in particolare per le fasce più svantaggiate". Lo ha detto il sindaco Cesare Nai (nella foto) presentando il progetto di ristrutturazione della palazzina che sino al settembre del 2023 era la sede dell’, di piazza Vittorio Veneto. "Nell’individuazione da parte di Città Metropolitana di questo edificio ha giocato un ruolo fondamentale anche la sua collocazione, poiché parliamo di un immobile in posizione centrale e vicino alle più importanti fermate del trasporto pubblico. Sarà quindi undi riferimento prezioso, non solo per i cittadini abbiatensi ma per gli abitanti di tutto il territorio". L’edificio verrà totalmente ristrutturato per ospitare la sede di unovvero il centro per l’impiego che offre un supporto professionale per l’orientamento nella ricerca attiva di un’ occupazione.