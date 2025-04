Lanazione.it - Francesco Zito nominato nuovo prefetto di Perugia

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato di destinare, attualmente direttore centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, alla funzione didi. "A nome della comunità di, desidero porgere un caloroso benvenuto al neo– sono le parole della sindaca Vittoria Ferdinandi –. È con vivo piacere che accogliamo la sua nomina, in un ruolo di fondamentale importanza per il nostro territorio. La sua esperienza e il suo impegno saranno certamente preziosi per affrontare le sfide che ci attendono a partire dai temi della sicurezza e dell’ordine pubblico.è una città ricca di storia, cultura e tradizioni, e sono certa che, insieme, potremo lavorare per valorizzare queste risorse e promuovere un futuro di crescita e coesione per tutti i cittadini e le cittadine.