La guerra all’evasione dell’Imu Cartelle esattoriali da 5mila euro

Peggio che il carbone.da oltre. Le troveranno nella calza della befana 55 proprietari di seconde case o abitazioni principali di lusso, imprenditori che possiedono i muri delle loro attività, titolari di società con beni immobili aziendali, che non hanno pagato l’Imu dovuta per i loro immobili tra il 2018 e il 2023. Si aggiungono alla schiera di altri 450 “evasori“ che già prima di loro hanno ricevuto a casa una temuta busta verde. E probabilmente non saranno gli ultimi. Gli accertamenti svolti dai funzionari dell’Ufficio Tributi di Merate si sono tradotti in 55 avvisi per omesso o parziale versamentoarretrata. I controlli sono stati svolti negli ultimi quattro mesi, tra settembre e dicembre. Si riferiscono appunto alle annualità d’imposta dal 2018 al 2023.