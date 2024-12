Lanazione.it - Incidente domestico, muore Paolo Vitelli, fondatore del colosso della nautica Azimut Benetti

Ayas (Aosta), 31 dicembre 2024 – Tragedia nell’ultimo giorno dell’anno in Val d’Aosta. E’ morto, 77 anni, torinese,del. L'imprenditore era nella sua casa ad Ayas (Aosta), nella frazione di Mascognaz quando, secondo quanto si apprende, manovrando una serranda è scivolato e ha battuto la testa sul cemento. Un fulmine a ciel sereno per lainternazionale ma anche per la Toscana e per Livorno e per Viareggio in particolare: entrambe le città sono sedi di cantieri dell’azienda che produce yacht.era nato a Torino, il 4 ottobre 1947. Studiava economia e commercio quando nel 1969 fonda, un'attività di noleggio di barche a vela. Nel 1975 debutta nella progettazione ed è subito un successo con l'AZ 43' Bali, negli anni i modelli aumentano ma il grande passo è nel 1985 con l'acquisizione (e il salvataggio) dello storico marchionato nel 1873 e noto per la creazione di prestigiosi megayacht.