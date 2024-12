Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Helena Prestes e Zeudi Di Palma divise da Alfonso? | Video Mediaset

Nella casa delsi parla del rapporto complesso tradi. Dopo un iniziale avvicinamento le due sono già entrate in crisi. Cosa è successo?Didaal?L’avvicinamento traDinella casa delha subito un brusco rallentamento, a causa di un bacio tra la Miss eD’Apice e la riscoperta del rapporto tra Javier Martinez e la modella.«è entrata qui e mi ha dato tanto affetto. In lei ho visto tante cose, mia sorella, ma anche atteggiamenti di mia madre. Ho vissuto esperienze con donne, ma nessuna relazione. L’affetto e l’abbraccio che ho con Javier, qui dentro ci sono tanti abbracci. Io con lui anche se è stato un flirt provo a rispettare che non è successo niente tranne che un’amicizia.