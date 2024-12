Lanazione.it - Dalla palestra alla casa della salute. Approvato il bilancio: ecco le opere

Spazi pubblici nell’ex sedeCroce d’Oro, nuova copertura per lascuola Renato Fucini, e la prosecuzione dei poli scolastico e sanitario; in aggiunta l’eterna lotta alle frane; infine, nessun aumento di tributi locali: il consiglio comunale di Montespertoli haildi previsione per il triennio 2025-27 e questi sono i punti salienti. In corso di realizzazione: nuova, con un investimento di oltre 2 milioni di euro (oggi viene consegnato l’edificioAsl come spiegato dal vicesindaco Marco Pierini); nuovo Polo 0-6. La struttura accoglierà 180 bambiniscuola dell’infanzia e 60 del nido. L’amministrazione ha anche stanziato 590mila euro per l’acquisto dei nuovi arredi del Polo 0-6. In corso il dialogo con la Regione per la riqualificazione dell’ex campo sportivo di piazzale Lotti (in ballo 2 milioni di euro).