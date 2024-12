Ilgiorno.it - Dal post di Boeri all’AI. Ecco come sarebbero i Navigli scoperchiati. E si riaccende il confronto

"A lanciare il primo sassolino nell’acqua - dopo anni in cui il dibattito era di fatto congelato - è stato Stefano, architetto ed ex assessore della giunta Pisapia, via social: "Da assessore alla Cultura a Milano ero contrario alla riapertura dei; o almeno a quelli lungo la Cerchia dei Bastioni (altro era la riapertura delo della Martesana, un progetto che mi pareva già allora meritorio e realistico). Devo dire che ci sto ripensando". Tanto basta are il dibattito che 13 anni fa aveva portato alla vittoria del "sì" al referendum, con il progetto dell’Associazione Riaprire idi Roberto Biscardini entrato anche nei programmi della giunta Pisapia e di quella di Giuseppe Sala, che però aveva vincolato l’idea alla sua finanziabilità con il Pnrr. L’associazione non si è arresa da allora:a articoli, immagini, pubblica libri, anche se attorno tutto tace (o quasi).