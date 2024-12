Romadailynews.it - Cina: record di investimenti in conservazione idrica nel 2024

Pechino, 31 dic – (AgenziaXinhua) – Laha investito la cifradi 1.350 miliardi di yuan (circa 187,8 miliardi di dollari) nella costruzione di strutture per ladell’acqua nel, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Secondo il ministero delle Risorse Idriche, quest’anno sono stati realizzati 47.000 progetti didell’acqua, fornendo un forte sostegno al controllo delle alluvioni e all’approvvigionamento idrico del Paese. Nell’ambito degli sforzi per portare avanti la rivitalizzazione rurale, quest’anno sono stati completati piu’ di 20.000 progetti di approvvigionamento idrico rurale, migliorando la sicurezzaper oltre 100 milioni di abitanti delle aree rurali. Il Paese ha compiuto progressi anche nella gestione delle acque sotterranee, ottenendo una riduzione del 31,9% della quantita’ di tali acque estratte in eccesso nelrispetto a un decennio fa.